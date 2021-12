Marcelo Paz é reeleito presidente do Fortaleza por mais três anos

Mandatário ocupa o cargo no Leão do Pici desde novembro de 2017 e teve mandato renovado até o fim de 2024

Marcelo Paz foi reeleito presidente do Fortaleza Esporte Clube. Na manhã deste sábado, 11, ocorreram as votações na sede administrativa do clube. Ao todo, 359 sócios-torcedores participaram do processo. Com a vitória, o mandatário irá comandar o Tricolor do Pici até o fim de 2024. Ele ocupa o maior cargo dentro do time desde novembro de 2017.

De lá para cá, o Fortaleza conquistou a Série B do Brasileiro em 2018, a Copa do Nordeste em 2019 e os Campeonatos Cearenses de 2019, 2020 e 2021. Em campanha mais recente da Série A do Brasileirão, o Leão finalizou o certame na quarta colocação e conseguiu vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Leia também > Marcelo Paz avalia conquistas da gestão no Fortaleza: "A bola não entra por acaso"



Houve também as eleições para os cargos de diretoria executiva, conselho deliberativo, conselho fiscal e conselho de ética e disciplina. Sócios-torcedores com dois anos ininterruptos tiveram direito ao voto. Confira quem venceu:

DIRETORIA EXECUTIVA

Nome: Fortaleza Juntos por Mais - Número 60

Presidente: Marcelo Cunha da Paz

1º Vice-Presidente: Geraldo Luciano Mattos Júnior

2º Vice-Presidente: Alex Xavier Santiago da Silva

CONSELHO DELIBERATIVO

Nome: Razão e Tradição - Número 18

Presidente: Wendell Fábio de Miranda Regadas

1º Vice-Presidente: Armando Barbosa do Carmo Júnior

2º Vice-Presidente: Júlio César Hipólito Moreira Neto

1º Secretário: Luís Eduardo de Salles Temóteo

2º Secretário: Mauro Roberto Pinto de Almeida

CONSELHO FISCAL

Nome: Íntegro e Transparente - Número 91

Presidente: Marcos Henrique de Carvalho Almeida

1º Vice-Presidente: Bruno Acioli Lins

2º Vice-Presidente: Paulo Henrique de Figueiredo Moreira

1º Secretário: Hiago Marques de Brito

2º Secretário: Adriano Vale de Carvalho

1º Suplente: Dário Berkley de Lima

2º Suplente: Mardônio Batista Alves

3º Suplente: Igo Mattioli Carvalho de Oliveira

4º Suplente: Rômulo Fernandes Silva Galdino

5º Suplente: Marco Césane Brasil de Castro

CONSELHO DE ÉTICA

Nome da chapa: Ética e Compromisso - Número 47

Presidente: Átila Roriz Monteiro

Vice-Presidente: Hernany Gurgel Batista

Secretário: Ivan Loiola Citó Filho

Membro efetivo: Francisco Alberto Régio de Oliveira

Membro efetivo: Jorge Leonelio de Lima

___

