River Plate goleia o Colo-Colo por 4 a 0; veja cenário para o Fortaleza avançar na Libertadores

Com o resultado, o Tricolor do Pici assumiu a segunda colocação do Grupo F e irá para a última rodada contra o clube chileno com a vantagem do empate para assegurar a classificação às oitavas de final da competição

Diante da goleada por 4 a 0 aplicada pelo River Plate sobre o Colo-Colo na noite desta quinta-feira, 19, no Estádio Monumental de Nuñez, na Argentina, o cenário para que o Fortaleza avance às oitavas de final da Copa Libertadores está definido — e ele é muito positivo. Na última rodada contra o clube chileno, em Santiago, o Tricolor do Pici entrará em campo dependendo somente das suas próprias forças para obter a histórica classificação.

O Fortaleza (2º) e o Colo-Colo (3º) possuem os mesmos sete pontos conquistados em cinco jogos, mas o Leão tem a vantagem no saldo de gols — primeiro critério de desempate —, o que garante ao escrete vermelho-azul-e-branco a possibilidade de empatar a partida para manter a segunda colocação do Grupo F, pelo qual o River Plate lidera de forma isolada, com quatro vitórias e um empate.

Apesar do embate ser longe da capital cearense, o Fortaleza não terá que lidar com a pressão e o ambiente hostil proporcionada pela torcida adversária no Estádio Monumental David Arellano. O Colo-Colo, punido pela Conmebol devido a incidentes ocorridos no embate contra o River Plate no jogo de ida entre as equipes, válido pela terceira rodada, jogará com portões fechados, o que torna o panorama ainda mais favorável ao Tricolor do Pici.

Caso consiga conquistar a classificação às oitavas da Libertadores, o Fortaleza se tornará o terceiro clube nordestino a alcançar tal feito. O Bahia, em 1960 e 1989, não só avançou na fase de grupos, como também chegou às quartas, sendo estas as melhores campanhas de um time do Nordeste no torneio continental. O Sport, no ano de 2009, passou como líder da chave, mas foi eliminado pelo Palmeiras posteriormente.

Na pior das hipóteses, considerando uma eventual derrota no Chile, o Leão finalizaria a sua participação no certame na terceira colocação, campanha que garante vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Alianza Lima, após o revés sofrido pelo clube cearense, ficou sem nenhuma possibilidade de deixar a lanterna do grupo.

O decisivo confronto entre Fortaleza e Colo-Colo acontecerá na próxima quarta-feira, 25, às 19 horas, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. Antes, o Tricolor terá um importante compromisso na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no domingo, 22, na Arena Castelão.

Confira a classificação do Grupo F da Copa Libertadores:

