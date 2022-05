Vojvoda valoriza vitória do Fortaleza fora de casa na Libertadores: "É um resultado importante"

Treinador concedeu entrevista coletiva após a vitória do Fortaleza por 2 a 0 diante do Alianza Lima, no Peru

A vitória do Fortaleza por 2 a 0 diante do Alianza Lima no Peru deixou vivo o sonho tricolor de avançar às oitavas de final da Copa Libertadores. O resultado também marcou o primeiro triunfo do Leão atuando fora do Brasil. Em coletiva, o treinador Juan Pablo Vojvoda afirmou que a equipe poderia ter saído com um placar mais elástico, mas valorizou os três pontos conquistados.

“O Fortaleza criou situações claras para conseguir mais um ou dois gols e, igualmente, temos que ser realistas e dizer que ganhar de 2 a 0 em um jogo como esse, contra um adversário que estava buscando classificação na Sul-Americana, é um resultado importante para nós”, disse.

Sobre o assunto Saiba os cenários possíveis para o Fortaleza se classificar na Libertadores

"Que essa vitória seja uma retomada da equipe na Copa Libertadores e no Brasileirão", diz Pikachu

Fortaleza conquista a primeira vitória fora do Brasil diante do Alianza Lima

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico ainda falou sobre a postura da equipe como visitante e explicou como o gol no começo mudou a dinâmica da partida.

“Sabemos que jogando fora de casa, a equipe mandante vai propor um jogo de mais posse, e a equipe visitante sempre joga com esses espaços. Igualmente, nos primeiros minutos eu creio que o Fortaleza também teve boa posse de bola, e a partir dessa posse criou situações e converteu em gol, merecido, e a partir daí os espaços foram outros e a posse passou a ser do rival; e nós jogamos também com esse espaço que muitas vezes não o temos e neste caso, com o resultado a favor, jogando fora de casa, esses espaços apareceram e gerou um funcionamento diferente do que estamos acostumados quando temos que gerar espaços” afirmou.

A vitória garantiu ao Leão do Pici, no mínimo, uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que é concedida ao terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores.

O Fortaleza agora espera a conclusão do jogo entre River Plate e Colo-Colo nesta quinta-feira, 19. O Tricolor torce para os argentinos ganharem por, pelo menos, dois gols de diferença, para ultrapassar os chilenos no saldo de gols e ir para a última rodada precisando de apenas um empate para garantir a classificação para a próxima fase da competição.

+Saiba os cenários possíveis para o Fortaleza se classificar na Libertadores

Tags