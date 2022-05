Lucas Lima celebra boa atuação na Libertadores e diz que se sente bem com a sequência de jogos

Camisa 13 foi o autor da assistência para o segundo gol do clube contra o Alianza Lima, no Peru. Com os 90 minutos jogados, Lucas Lima é o quinto atleta do elenco com mais minutos em campo

O meia-campista Lucas Lima foi um dos destaques do Fortaleza na vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, quarta-feira, 18, no Peru. Em campo durante toda a partida, o camisa 13 percorreu por todos os lugares do gramado e ainda deu a assistência para o gol que selou o primeiro triunfo do Leão fora de casa.

Os números do jogador demonstram o quanto ele foi importante para o jogo. Segundo o Footstats, Lucas Lima foi o atleta do Fortaleza que mais acertou passes (36) e o segundo do time que mais ficou com a bola, até por isso foi o atleta mais caçado em campo, sofrendo quatro faltas. Ele deu duas assistências para finalização, sendo uma para gol.

Para o Esportes O POVO, o atleta comentou sobre a partida e a própria atuação diante do Alianza Lima. “Me dedico muito todos os dias. Fizemos um grande partida, seguimos firmes na Libertadores e fico muito feliz com o resultado alcançado. Ainda mais sendo (autor de ) uma assistência que nos levou à vitória. Agradeço sempre o apoio dos meus companheiros, toda comissão técnica e principalmente aos torcedores, pois eles são importantes para buscarmos os nossos objetivos nas competições que estamos disputando”, disse.

Titular do Fortaleza, o camisa 13 vem atuando constantemente, e como o calendário do Tricolor é extremamente lotado, o desgaste físico pode acontecer. Questionado sobre o assunto, o meio-campista disse que se sente bem, mesmo com a alta minutagem (1.831 minutos jogados) — é o quinto jogador do elenco que mais tempo jogou na temporada até aqui.

“Venho de uma sequência boa de jogos e me sinto bem. Agora é só treinar, focar e pensar no próximo adversário e ir em busca dos três pontos na tabela no Brasileirão. O meu objetivo é estar sempre preparado para todas as competições e sempre pensar que todas elas são importantes, por isso me dedico ao máximo”, afirmou.

