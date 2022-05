Delegação do Fortaleza retorna para casa, mas reapresentação do elenco será na sexta-feira

Depois de uma semana toda longe de casa, a delegação do Fortaleza desembarcou na Capital no início da tarde desta quinta-feira, 19. Por volta das 13 horas, o voo fretado pousou em solo cearense.

Os jogadores do Tricolor foram liberados no restante do dia e só vão se apresentar no centro de excelência Alcides Santos na tarde de sexta-feira, 20, a partir das 16 horas. A partir daí, o técnico Juan Pablo Vojvoda começa a preparação do time para o jogo de domingo, contra o Fluminense, pela Série A do Brasileiro.

Na mala, o Fortaleza trouxe uma classificação garantida para as oitavas de final de um torneio internacional, no caso, a Sul-Americana, mas está vivo na busca pelo mesmo espaço na própria Libertadores da América. A vitória sobre o Alianza Lima no Peru também foi importante para a confiança dos atletas, que vão se deparar novamente com a realidade do Campeonato Brasileiro no fim de semana.

Lanterna da Série A, o Leão ainda busca o primeiro triunfo na competição e tentará isso no Castelão, com o torcedor perto, domingo, em duelo marcado para às 16 horas contra o tricolor carioca. Para essa partida, o Fortaleza não contará com o zagueiro Ceballos, que cumpre suspensão automática devido a expulsão contra o Botafogo, domingo passado.

