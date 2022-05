Libertadores: Colo-Colo é punido pela Conmebol e jogo diante do Fortaleza será sem torcida

O Fortaleza irá disputar seu último jogo da fase de grupos da Copa Libertadores 2022 sem a presença da torcida no estádio. A Conmebol anunciou na noite desta terça-feira, 17, que o Colo-Colo não poderá receber público no embate diante do Leão, que ocorre no dia 25 de maio, às 19 horas, em Santiago, no Chile.

A punição foi aplicada após incidentes ocorridos no jogo diante do River Plate, pela terceira rodada. À época, a torcida do clube argentino foi agredida e atingida por morteiros. Após denúncia do clube milionário, o time chileno foi condenado a jogar sem público, somente com a presença das delegações, jornalistas credenciados, policiais e outras pessoas se serviços essenciais para o duelo, como gandulas e funcionários do estádio. A equipe ainda terá que pagar uma multa de 90,5 mil dólares.

Antes desse jogo, o Fortaleza ainda enfrenta o Alianza Lima pela Copa Libertadores, em partida que ocorre também fora de casa, nesta quarta-feira, 18, às 23 horas (horário de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags