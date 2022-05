Vitória x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vitória e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta, 12 de maio (12/05), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no Estádio Barradão, em Salvador, Bahia, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no canal fechado SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com a situação favorável, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve aproveitar o encontro contra o Leão baiano para mesclar a equipe e preservar os titulares com alta minutagem. Em meio ao favoritismo para o confronto, a decisão de poupar jogadores se faz necessária devido ao calendário sem folgas do escrete do Pici em 2022. O time fez 27 partidas por cinco competições diferentes e está atrás apenas de quatro clubes da Série A entre os que mais jogaram na temporada.

Para o embate de hoje, Vojvoda já tem um desfalque certo. O goleiro Max Walef não viajou junto com a delegação tricolor por conta de uma conjuntivite. A expectativa é de que Fernando Miguel retorne ao time titular. Contratado para assumir o protagonismo no gol do Leão, o atleta teve início marcado por temporada, se lesionou e perdeu a vaga. Marcelo Boeck, que ainda não jogou em 2022, está na disputa também.

Vitória x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

SporTV: canal fechado

Copa do Brasil 2022 - Vitória x Fortaleza

Escalação provável

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Iury, Marco Antônio, Mateus Moraes e Sánchez; João Pedro, Jefferson e Léo Gomes; Gabriel Santiago, Tréllez e Alisson Santos. Téc: Fabiano Soares

Fortaleza

3-4-3: Fernando Miguel; Tinga (Landázuri), Habraão e Ceballos; Vitor Ricardo, Jussa, Zé Welison (Ronald) e Juninho Capixaba; Kayzer, Romarinho (M. Vargas) e Depietri. Téc: Vojvoda

Quando será Vitória x Fortaleza

Hoje, quinta, 12 de maio (12/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Vitória x Fortaleza

Estádio Barradão, em Salvador, Bahia

