Botafogo x Ceilândia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Ceilândia se enfrentam hoje, quinta, 12 de maio (12/05), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no canal fechado SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em termos de escalação, Luís Castro só deve anunciar o time minutos antes do confronto. Por conta da situação confortável, ele pode rodar o elenco de olho no duelo de domingo diante do Fortaleza, também no Niltão, pelo Campeonato Brasileiro. Por ter defendido o Mirassol no torneio, o volante Luís Oyama é desfalque.

O treinador do Ceilândia não quis revelar a escalação que pretende mandar a campo no duelo contra o Botafogo. Entretanto, vai manter a base que vem disputando a Série D com uma campanha considerada positiva. No ataque, uma dúvida de ordem técnica: Gabriel Pedra ou Roberto Pitio. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Ceilândia ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

SporTV: canal fechado

Copa do Brasil 2022 - Botafogo x Ceilândia

Escalação provável

Botafogo

Gatito Fernández, Renzo Saravia, Victor Cuesta, Kanu e Daniel Borges; Patrick de Paula, Del Piage e Chay; Diego Gonçalves, Erison e Victor Sá.

Ceilândia

Matheus Kayser, Gabriel Vidal, Fernando Gomes, Igor e China; Werick, Geovane e Thiago Magno; Matheus Falero, Filipinho e Gabriel Pedra (Roberto Pitio).

Quando será Botafogo x Ceilândia

Hoje, quinta, 12 de maio (12/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Ceilândia

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

