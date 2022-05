Santos x Coritiba ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Brasil 2022 entre Santos e Coritiba será disputado hoje, 12, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Santos e Coritiba se enfrentam hoje, quinta, 12 de maio (12/05), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming por assinatura Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No embate de ida, quem se deu melhor foi o Coxa, que venceu por 1 a 0, no Couto Pereira. Dessa forma, o Peixe precisa vencer por mais de um gol de diferença para avançar às oitavas. Um empate é favorável aos paranaenses. Caso o Alvinegro vença por um tento de vantagem, o duelo vai para os pênaltis.

Para tentar reverter o placar, o Santos deve ter dois desfalques importantes. Ângelo está se recuperando de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, sofrida no último dia 28. Maicon, por sua vez, é dúvida. O zagueiro ficou de fora da vitória de 4 a 1 sobre o Cuiabá no último domingo devido a um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda.

Já o restante do elenco está inteiro à disposição. A tendência, portanto, é que o técnico Fabián Bustos escale o mesmo time que goleou o Dourado no final de semana.

Do outro lado, o Coritiba tenta se recuperar da derrota sofrida na última segunda-feira para o Avaí, fora de casa, por 2 a 1. Apesar disso, o clube vive uma temporada positiva. Em 25 jogos, foram 15 vitórias, seis empates e somente quatro derrotas. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Coritiba ao vivo: onde assistir à transmissão

Amazon Prime Video: serviço de streaming por assinatura

Copa do Brasil 2022 - Santos x Coritiba

Escalação provável

Santos

João Paulo; Madson, Velázquez, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo, Jhojan Julio e Ricardo Goulart; Léo Baptistão e Marcos Leonardo.

Coritiba

Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio (Guilherme Biro); Willian Farias, Andrey e Robinho; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.

Quando será Santos x Coritiba

Hoje, quinta, 12 de maio (12/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Santos x Coritiba

Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

