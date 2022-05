São Paulo x Juventude ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Juventude se enfrentam hoje, quinta, 12 de maio (12/05), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada na Arena Barueri, Barueri, São Paulo, às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming por assinatura Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para essa partida, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Andrés Colorado, que sofreu uma lesão no reto femoral direito, Gabriel Sara, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, e Tiago Volpi, com dores no ombro direito.

Nikão, por sua vez, é dúvida. Fora dos últimos quatro jogos do São Paulo por causa de um trauma no tornozelo esquerdo, o meia-atacante voltou a treinar com o elenco nesta semana, apenas nesta quarta-feira sem restrições, o que levanta dúvidas sobre sua condição de jogo para o confronto com o Juventude.

O Juventude, por sua vez, tem três desfalques certos para o duelo com o São Paulo. O atacante Capixaba sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho, Marlos se recupera de uma lesão muscular na região posterior da coxa, e Edinho trata uma entorse no tornozelo com lesão ligamentar sofrida no jogo de ida contra o Tricolor. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Juventude ao vivo: onde assistir à transmissão

Amazon Prime Video: serviço de streaming por assinatura

Copa do Brasil 2022 - São Paulo x Juventude

Escalação provável

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Léo; Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Patrick; Eder e Calleri.

Juventude

César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Yuri, Jadson e Darlan; Paulinho Moccelin e Pitta.

Quando será São Paulo x Juventude

Hoje, quinta, 12 de maio (12/05), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Juventude

Arena Barueri, Barueri, São Paulo

