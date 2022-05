Cruzeiro x Remo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Brasil 2022 entre Cruzeiro e Remo será disputado hoje, 12, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Cruzeiro e Remo se enfrentam hoje, quinta, 12 de maio (12/05), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming por assinatura Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Na partida de ida, o Remo ganhou por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para se classificar. Assim, o Cruzeiro precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem para se classificar diretamente - o gol marcado como visitante não vale como critério de desempate.

O Cruzeiro segue sem o meia João Paulo, em recuperação de lesão na coxa direita. Como Neto Moura não pode atuar porque já defendeu o Mirassol na competição, Fernando Canesin e Adriano disputam o posto.

O Remo tem alguns problemas para este jogo. O lateral-direito Ricardo Luz, com dores na coxa direita, e o atacante Rodrigo Pimpão, que defendeu o Operário-PR, não podem jogar. Assim, Kevem atuará na lateral. Já no ataque, Fernandinho deve ganhar uma oportunidade. (Com Gazeta Esportiva)

Cruzeiro x Remo ao vivo: onde assistir à transmissão

Amazon Prime Video: serviço de streaming por assinatura

Copa do Brasil 2022 - Cruzeiro x Remo

Escalação provável

Cruzeiro

Rafael Cabral, Oliveira, Eduardo Brock e Zé Ivaldo; Geovane Jesus, Willian Oliveira, Fernando Canesin (Adriano) e Matheus Bidu; Luvannor, Jajá e Edu.

Remo

Vinícius, Kevem, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho e Vanílson; Bruno Alves, Fernandinho e Brenner.

Quando será Cruzeiro x Remo

Hoje, quinta, 12 de maio (12/05), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x Remo

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

