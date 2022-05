Fortaleza freta voo para viagem para jogo da Libertadores no Peru; saiba detalhes

Com três jogos em sequência como visitante, por três competições diferentes, o Fortaleza organizou a logística para atuar em duas regiões do Brasil e em outro país do continente em um intervalo de oito dias. Para ir e voltar de Lima, no Peru, o clube do Pici fretou uma aeronave para facilitar o deslocamento, apurou o Esportes O POVO.

O primeiro compromisso do Tricolor longe de casa será diante do Vitória-BA, nesta quinta-feira, 12, às 19 horas, no Barradão, em Salvador, pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois, a delegação segue para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Botafogo-RJ no próximo domingo, 15, às 18 horas, no estádio Nilton Santos, pela sexta rodada da Série A.

O último embate na excursão será contra o Alianza Lima-PER, quarta-feira, 18, às 23 horas (horário de Fortaleza), no estádio Nacional, em Lima. Da capital fluminense para a capital peruana, o trajeto será em voo fretado da empresa Sideral.

Com a agenda extensa para os jogos longe da Arena Castelão, o Leão seguiu com grupo grande de jogadores e membros da comissão técnica. Do Rio para Lima, porém, não seguirá toda a delegação em razão da capacidade da aeronave — alguns funcionários retornarão para Fortaleza. A ida para o Peru também não contará com torcedores na aeronave.

Há um mês, para o jogo contra o River Plate-ARG, em Buenos Aires, o clube pagou 170 mil dólares (R$ 790 mil na cotação da época)

pelo voo fretado em avião de maior capacidade. Desta vez, o montante desembolsado foi um pouco inferior, apurou o Esportes O POVO.

