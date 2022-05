Visitante nos próximos jogos, Fortaleza ficará uma semana longe de casa

Logística montada pela diretoria do Fortaleza não inclui retornos entre os jogos. Delegação deve ir completa, devido as alternâncias de escalações entre os jogos

Com uma sequência de três jogos na condição de visitante pela frente, o time do Fortaleza vai passar uma semana longe do Pici. A logística montada pela diretoria para enfrentar Vitória-BA, Botafogo-RJ e Alianza Lima-PER não inclui retornos à capital cearense entre as partidas.

A saída está programada para o início da tarde desta quarta-feira, 10. Antes, o elenco treinará pela manhã no centro de excelência Alcides Santos e depois do almoço, na própria sede, segue para o aeroporto, onde embarca para Salvador.

Na capital baiana, o Leão fará o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Vitória, às 19 horas de quinta-feira, 12. No dia seguinte, o Tricolor faz um treino ainda em Salvador e depois embarca para o Rio de Janeiro, visando o duelo contra o Botafogo.

A partida contra o Fogão, válida pela Série A do Brasileiro, está marcada para domingo, às 16 horas, no Engenhão, portanto, o treino de apronto do tricolor acontecerá no sábado, 14, já em território carioca.

Na sequência, o Fortaleza se voltará para a Libertadores da América, onde tem um jogo-chave contra o Alianza Lima, no Peru. O embarque para Lima será já na segunda-feira, 16, e a partida vai acontecer na quarta-feira, às 23 horas, no estádio Nacional.

Depois dessa excursão, a delegação tricolor só deve retornar a Fortaleza na quinta-feira, 19.

