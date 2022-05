Com triunfo diante do Vitória, Fortaleza volta a vencer fora do Estado depois de seis meses

O Fortaleza quebrou um longo tabu ao derrotar o Vitória por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 12, no Barradão, em Salvador. O Tricolor do Pici voltou a vencer fora do Estado depois de seis meses, totalizando 13 jogos sem saber o que era ganhar longe da Arena Castelão.

A última vitória do Leão do Pici fora de casa foi em outubro de 2021, quando derrotou a Chapecoense por 2 a 1, na Arena Condá. Na ocasião, o time de Juan Pablo Vojvoda abriu o placar no início do jogo com Bruno Melo, mas assistiu Rodriguinho empatar o duelo ainda no primeiro tempo. Porém, Yago Pikachu, de pênalti, deu a vitória ao clube já nos acréscimos da etapa final.

Assim como no jogo contra o Vitória, o triunfo saiu nos acréscimos do segundo tempo e também nos pés de Yago Pikachu. Com o gol, o ala-direito chegou a 11 tentos na temporada 2022 e é o artilheiro isolado da equipe.

Entre o período de 16 outubro de 2021 até 11 de maio de 2022, o Fortaleza realizou 14 jogos fora do Estado, acumulando nove derrotas, quatro empates e apenas uma vitória, obtendo 29,17% de aproveitamento. Em 2022, o time realizou sete confrontos longe da Arena Castelão e vinha de três reveses consecutivos antes de superar o Vitória em Salvador.

O próximo compromisso do Fortaleza fora de casa será neste domingo, 15, às 18 horas no estádio Nilton Santos, quando o Leão enfrenta o Botafogo em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após isso, o Tricolor terá que se superar mais uma vez fora de casa nos confrontos contra o Alianza Lima e o Colo-Colo, pois somente a vitória em ambos os jogos pode classificar o time nas oitavas de final da Libertadores.

