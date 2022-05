Renato Kayzer retorna a Fortaleza e será desfalque diante do Vitória

O centroavante voltou a capital cearense para acompanhar o nascimento do seu segundo filho e não estará em campo para o embate válido pela terceira fase da Copa do Brasil

O atacante Renato Kayzer, que havia embarcado com a delegação do Fortaleza para Salvador, onde a equipe enfrenta o Vitória na noite desta quinta-feira, 12, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, retornou à capital cearense para acompanhar o nascimento do seu segundo filho.

Desta forma, o treinador Vojvoda não poderá contar com o centroavante para o confronto diante do Rubro-Negro baiano. Entre as opções no ataque, o comandante tem Silvio Romero, Moisés, Depietre, Robson e Romarinho — estes dois últimos escolhidos para iniciar a partida no time titular. No primeiro encontro entre as equipes, o Tricolor venceu por 3 a 0.

Contratação mais cara da história do futebol cearense (R$ 6 milhões), Kayzer tem alternado na titularidade do time com Silvio Romero, já que ambos atuam como homem de referência do setor ofensivo. Na atual temporada, o paranaense de 26 anos entrou em campo com a camisa vermelho-azul-e-branco 19 vezes, com três gols marcados e duas assistências.