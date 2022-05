Fortaleza vence o Vitória por 1 a 0 e avança às oitavas de final da Copa do Brasil

O Tricolor do Pici marcou o gol com Yago Pikachu no apagar das luzes e saiu de Salvador com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Fortaleza está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com gol de Yago Pikachu nos acréscimos do segundo tempo, o Tricolor do Pici venceu o Vitória por 1 a 0 no Barradão na noite desta quinta-feira, 12, em jogo de volta da terceira fase. Com a classificação, o Leão do Pici embolsou R$ 3 milhões e já acumula R$ 4,9 milhões em premiação.

O Fortaleza agora aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário na Copa do Brasil, que pode ser qualquer um dos 15 times classificados para as oitavas de final.

O jogo

O jogo começou congestionado, e apesar do Fortaleza possuir a vantagem de três gols no agregado, foi o Tricolor que tinha mais a posse de bola e controlava as ações ofensivas no início do jogo, e finalizou a primeira vez com Robson, de cabeça, após cruzamento de Lucas Crispim pela direita.

Em 20 minutos de pouca emoção, a melhor chance da partida aconteceu com Luidy. O atacante do Vitória aproveitou bobeada da defesa do Fortaleza na saída de bola e ficou de frente com Marcelo Boeck, mas não aproveitou a oportunidade e finalizou mal, para fora do gol.

Mesmo com mais posse de bola, o Fortaleza demorava para finalizar as jogadas, e desperdiçava as poucas oportunidades de abrir o placar, sem levar perigo para o goleiro Lucas Arcanjo.

Com uma proposta mais reativa, o Vitória explorava os contra-ataques para pegar o Fortaleza mais fragilizado. E foi assim que o Rubro-Negro chegou mais uma vez com perigo ao gol do Leão do Pici. Após aproveitar sobra na intermediária, Luidy partiu em velocidade e recuou para Eduardo, que bateu colocado na entrada da grande área e a bola passou próxima da trave esquerda de Boeck.

A melhor chance do jogo, porém, foi aos 41 minutos do primeiro tempo. Roberto pressionou a saída de bola de Titi e recuperou-a no campo de defesa. De frente para Marcelo Boeck, o centroavante rolou buscando Luidy, que pressionado pela marcação, finalizou mais uma vez para fora do gol, desperdiçando a chance do Vitória de abrir o placar e indo para o intervalo sem gols.

O Fortaleza tentou ser mais agressivo no início dos 45 minutos finais e buscava chegar ao gol do Vitória com mais velocidade. Em boa jogada pela direita, Robson encontrou Landázuri livre na grande área, mas o zagueiro finalizou para fora.

Mas assim como no primeiro tempo, o Vitória logo voltou a criar as melhores oportunidades. Aos 14 minutos, Alemão recebeu pelo meio, girou e chutou com perigo, exigindo grande defesa de Marcelo Boeck, que espalmou para escanteio.

A pressão do Vitória não parou. No minuto seguinte, Roberto recebeu na entrada da grande, cortou para o meio e finalizou de esquerda e viu a bola explodir no travessão de Marcelo Boeck, que só olhou.

Nos 25 minutos finais, o jogo novamente ficou concentrado no meio-campo, com o Fortaleza levemente superior após as alterações e impedindo o Vitória chegar novamente com perigo.

E no apagar das luzes, Yago Pikachu aproveitou o chute rasteiro de Depietri na grande área e escorou para as redes, abrindo o placar no Barradão aos 47 minutos do segundo tempo e confirmando o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil.

