Vitória tem oito desfalques para o duelo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil; veja lista

Adversário do Fortaleza na Copa do Brasil, o Vitória-BA tem uma longa lista de desfalques para o jogo de volta da terceira fase, que acontece na próxima quinta-feira, 12, no Barradão. Ao todo, o clube baiano não contará com oito jogadores para o confronto decisivo.

De oito atletas, cinco não podem entrar em campo porque já atuaram pela Copa do Brasil por outros times: os laterais Sánchez e Guilherme Lazaroni, os meias Dionísio e Miller, e o atacante Thiaguinho. Por ser emprestado pelo Fortaleza, o volante Pablo Gabriel também não estará à disposição, enquanto os zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa se recuperam de lesão.

Além deles, o meia Jadson, que foi titular do Vitória no jogo de ida, acertou a saída e não atua mais pelo clube.

O Vitória recebe o Fortaleza com novo treinador no comando técnico. Fabiano Soares assumiu o lugar de Geninho e já soma bons resultados pelo novo clube. O técnico encerrou a sequência de quatro derrotas consecutivas da equipe com uma vitória por 1 a 0 sobre o Manaus, no Barradão, e vem de um empate sem gols contra a Aparecidense, fora de casa.

O time de Fabiano Soares precisa reverter o placar de 3 a 0 do jogo de ida para conseguir avançar para as oitavas de final. A equipe baiana busca quebrar um tabu de cinco jogos sem vencer o Fortaleza. A última vez em que se sobressaiu sobre o Tricolor foi em 2007, pela Série B do Brasileirão.

Com apenas uma vitória em cinco jogos disputados, o Vitória atualmente figura na 17° colocação do campeonato com quatro pontos conquistados.