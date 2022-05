Paz defende atuações recentes do Fortaleza, mas diz: "Maratona faz com que performance caia"

Presidente do Fortaleza concedeu coletiva nesta segunda-feira, 9, após clube seguir sem vencer na Série A do Brasileirão

Após quatro jogos disputados no Brasileirão, o Fortaleza segue como lanterna da competição com apenas um ponto somado. Após novo empate diante do São Paulo no final de semana, o presidente do clube, Marcelo Paz, concedeu coletiva nesta segunda-feira, 9, e dentre os assuntos que foram levantados, o mandatário defendeu o desempenho do grupo nos jogos recentes.

"Nos últimos três jogos, o Fortaleza enfrentou Corinthians, River Plate e São Paulo. Em algum desses três jogos o Fortaleza foi dominado, massacrado? Não. Corinthians, no primeiro tempo, era pra gente ter feito dois gols. Não fizemos, eles foram lá, fizeram o gol e por infelicidade nossa perdemos o jogo. Contra o River Plate, jogamos melhor que o River Plate dentro do Castelão com direito a pênalti não marcado", pontuou Paz, que ainda aproveitou a oportunidade para lamentar a falta de árbitro de vídeo na Libertadores.

"Se tivesse VAR na Libertadores, muito provavelmente o Fortaleza teria sete pontos. Teria vencido o River Plate e empatado com o Colo-Colo. Não tem VAR, ok", falou.

Com relação ao último jogo disputado pelo Leão, o presidente do clube falou da performance geral do grupo, mas não descartou que a equipe tenha tido um baixo desempenho na segunda etapa de seus jogos recentes.

"Ontem o Fortaleza foi melhor que o São Paulo, que é bem treinado pelo Rogério que vocês conhecem. Descansado, pois dez jogadores nem foram pro Chile, e ontem quem tava pedindo a Deus que o mundo se acabasse era o São Paulo. A performance ta ruim? Não. A pontuação, péssima. Fisicamente, não temos jogador no DM. Eu acho que a maratona faz com que a performance da equipe caia no segundo tempo, o primeiro tempo tem sido melhor, é natural por ser muitos jogos", declarou.

