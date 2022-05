CBF altera horário do jogo entre Botafogo e Fortaleza pelo Brasileirão; confira

As equipes se enfrentam no próximo domingo, 15, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última segunda-feira, 9, a alteração do horário do jogo entre Botafogo e Fortaleza, válido pela sexta rodada do Brasileirão.

Antes marcado para as 18 horas, o duelo agora está previsto para iniciar às 16 horas, no horário de Brasília. A data do confronto não foi modificada e permanece sendo no próximo domingo, dia 15 de maio.

Sobre o assunto Paz afirma que Fortaleza "já já vai estar vencendo jogos" na Série A e destaca poder de fogo do Leão

Após nova punição ao Crato, Paz faz questionamentos sobre o presidente do TJDF

Após fala de Marcelo Paz, presidente do TJDF rebate: "Se mostra pequeno"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A solicitação foi feita pela emissora Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão da partida, por motivos de mudança na grade de programação.

Após somar o primeiro ponto no empate por 1 a 1 contra o São Paulo na última rodada, o Fortaleza busca conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Com um jogo a menos, o Leão do Pici é o lanterna da competição.

As equipes voltam a se enfrentar desde novembro de 2020, quando o Tricolor superou os Alvinegros por 2 a 1, fora de casa, pelo Brasileirão.



Tags