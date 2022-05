Botafogo x Fortaleza pela Série A tem nova alteração de horário; confira os detalhes

As equipes se enfrentam no domingo, 11, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela sexta rodada da Série A

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltou atrás em relação a alteração de horário da partida entre Botafogo x Fortaleza divulgada na última segunda-feira, 9. Desta forma, o confronto entre o clube carioca e o Tricolor do Pici, válido pela sexta rodada da Série A, acontecerá às 18 horas do domingo, 11, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), como previsto inicialmente na tabela, e não mais às 16 horas.

De acordo com o documento publicado pela entidade, a decisão ocorreu por questões de segurança, já que a partida entre Vasco e Bahia, pela Série B do Campeonato Brasileiro, ocorrerá às 16 horas do domingo, 11.

Sobre o assunto Apesar da vantagem do Fortaleza, Zé Welison pede cautela contra o Vitória na Copa do Brasil

Conmebol multa Fortaleza por infração a artigo do manual da Libertadores

Partidas disputadas e minutos jogados: saiba quem mais atuou pelo Fortaleza em 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Decisão baseada em nova avaliação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, recebida pela DCO nesta data, revogando recomendação anterior, que versava sobre não programar os jogos Botafogo x Fortaleza e Vasco da Gama x Bahia (este pela Série B) na mesma data por questões de segurança e de efetivo insuficiente para eventos simultâneos”, diz o documento.

Antes de enfrentar o Botafogo, o Leão terá um compromisso pela Copa do Brasil na quinta-feira, 12, diante do Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), pelo jogo de volta da terceira fase do certame. Contra o Rubro-Negro baiano, o escrete vermelho-azul-e-branco poderá perder por até dois gols de diferença, já que venceu o primeiro embate por 3 a 0.



Tags