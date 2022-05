Apesar da vantagem do Fortaleza, Zé Welison pede cautela contra o Vitória na Copa do Brasil

Com o triunfo por 3 a 0 no jogo de ida, Tricolor pode até perder por dois gols de diferença no Barradão, mas volante diz que o time mira a primeira vitória longe de casa na temporada

O Fortaleza volta a enfrentar o Vitória-BA pela terceira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, 12, e mesmo com a boa vantagem construída pelo Tricolor no jogo de ida, uma vitória por 3 a 0 no Castelão, o volante Zé Welison prega cautela para o duelo de volta, no Barradão.

"A gente tem que respeitar a equipe do Vitória [...] fizemos um resultado bacana aqui, jogando em casa, mas (agora) eles vão jogar em casa, no Barradão, onde são fortes. Então a gente tem que ir lá, com humildade e jogar de igual para igual, mas sempre respeitando o adversário, porque futebol é dinâmico, é muito rápido e tudo pode acontecer", disse.

O volante até se esquivou de responder se o duelo é ideal para Vojvoda usar um time mais alternativo, dada a grande vantagem que o Fortaleza tem. Com o placar da ida, o Tricolor pode perder por até dois gols de diferença no Barradão que ainda assim avança para as oitavas de final.

É claro, porém, que o Fortaleza vai buscar um triunfo, que seria o primeiro longe de casa. Zé Welisson acredita que com pequenos ajustes, finalmente, o Tricolor pode comemorar a primeira vitória em domínios adversários na temporada 2022.

"Que a gente possa corrigir nossos erros, os detalhes, procurar absorver isso o mais rápido possível, porque é onde estão surgindo os gols (que o clube sofre). Que a gente possa melhorar a cada dia, porque corrigindo isso, sabemos que temos uma força muito grande ofensivamente. A gente corrigindo essa situação, vamos conseguir vencer fora de casa também”, afirmou.

O local do jogo é bem familiar para Zé Welison, que defendeu o Leão da Barra por muitos anos no início da carreira. Não será a primeira vez que ele enfrenta o time que o revelou para em Salvador, mas o jogador tem boas recordações da última vez que esteve nessa situação.

"Muito bom poder sempre voltar ao Barradão, onde cresci, virei pai de família, pude me tornar uma pessoa melhor. Cheguei (lá) com 15 anos e pude crescer ali dentro e seguir minha carreira. Tenho uma gratidão imensa pelo clube. Aprendi muitas coisas lá dentro. Já tinha voltado antes, com o Atlético-MG, pude fazer um belo jogo e ser feliz”, disse.

