Partidas disputadas e minutos jogados: saiba quem mais atuou pelo Fortaleza em 2022

O ano do Fortaleza tem sido intenso e repleto de partidas. Ao todo, o Tricolor do Pici já entrou em campo por cinco competições diferentes: Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, pelo qual foi campeão, e também pela Copa do Brasil, Libertadores e Série A, totalizando 27 embates. Em comparação com os outros 19 clubes que participam da elite do Brasileirão, a equipe cearense só perde para o Fluminense (29), Palmeiras (28), São Paulo (28) e Atlético-GO (28) em relação a quantidade de jogos disputados.

Apesar do treinador Juan Pablo Vojvoda promover constantes mudanças na equipe titular entre os embates, seja por questões táticas ou físicas, há algumas peças no elenco que figuram com maior frequência nos confrontos. Entre eles, o destaque é Yago Pikachu, atleta que mais vezes entrou em campo e também o que possui mais minutos jogados na atual temporada entre todos os jogadores do Leão.

Ao todo, o ala-direito soma 26 partidas e 2152 minutos jogados. Contra o Cuiabá, na estreia do escrete vermelho-azul-e-branco no Campeonato Brasileiro, o camisa 22 iniciou no banco de reservas, mas não foi utilizado por Vojvoda, sendo esta a única vez em que não participou de um jogo neste ano. A presença constante de Pikachu é justificada pelo seu desempenho, afinal, o paraense é o artilheiro do time, com 10 tentos, e o jogador com mais participações diretas em gols, com 17.

Lucas Lima e Moisés, ambos com 25 jogos, aparecem logo atrás de Pikachu no quesito de partidas disputadas. Já em relação a minutagem, os atletas destaques estão concentrados no setor defensivo. Benevenuto (24 jogos e 2144 minutos), Max Walef (22 jogos e 1980 minutos) e Titi (23 jogos e 1970 minutos) são os que mais tempo permaneceram dentro de campo depois de Yago Pikachu. Diferente dos jogadores de linhas avançadas, onde a substituição é habitual, os zagueiros e o goleiro costumam atuar durante os 90 minutos do duelo.

Atletas com mais jogos disputados em 2022:

1º. Yago Pikachu - 26 partidas



2º. Lucas Limas - 25 partidas



3º. Moisés - 25 partidas



4º. Silvio Romero - 24 partidas



5º. Benevenuto - 24 partidas



6º. Titi - 23 partidas



7º. Max Walef - 22 partidas

Atletas com mais minutos jogados em 2022:

1º. Yago Pikachu - 2152 minutos

2º Benevenuto - 2144 minutos



3º Max Walef - 1980 minutos



4º. Titi - 1970 minutos



5º. Lucas Lima - 1679 minutos



6º. Matheus Jussa - 1550 minutos

7º. Moisés - 1520 minutos



