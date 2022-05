Após críticas, presidente do Fortaleza confere operação na Inferior Sul do Castelão de perto

Marcelo Paz esteve no local onde ocorreu o episódio de ação desproporcional da Polícia para com torcedores que gerou muitas reclamações dos tricolores, alegando que os problemas ali eram recorrentes

Depois de reclamações de torcedores tricolores que costumam assistir aos jogos do clube no setor Inferior Sul da arquibancada do Castelão, sobre o modo como são tratados, principalmente por parte da Polícia Militar, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, resolveu acompanhar de perto a operação no local.

O dirigente foi até o setor, no jogo entre Fortaleza e São Paulo, realizado domingo, 8, pela Série A do Brasileiro, e além de observar, conversou com torcedores. Paz postou fotos com alguns tricolores que estavam no local e escreveu: “Estivemos ontem na Inferior Sul, vendo de perto a operação de jogo. Sabemos que temos que evoluir e vamos seguir com essa prática".

Torcedores aproveitaram a visita de Paz ao setor e fizeram fotos com ele (Foto: Reprodução/Instagram )



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O episódio que aconteceu na partida entre Fortaleza e River Plate, na quinta-feira passada, 5, com enfrentamento entre policiais e alguns torcedores e denúncias de excesso por parte da Polícia, que culminou inclusive em afastamento dos PMs envolvidos de atividades no estádio, escancarou diversas críticas de torcedores, relatando que os problemas naquele setor eram constantes.

De forma oficial, o presidente do clube já havia se manifestado, mas decidiu aproveitar o jogo seguinte para verificar como estava se dando o tratamento aos torcedores.



Tags