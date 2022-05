Fortaleza se pronuncia sobre ação policial contra torcedores e diz que está investigando o caso

Após diversos relatos e vídeos de torcedores do Fortaleza reclamando de ações agressivas da Polícia Militar no setor da inferior sul da Arena Castelão, durante o jogo contra o River Plate, pela Libertadores, o clube vermelho-azul-e-branco se pronunciou sobre o caso através de uma comunicado oficial.

Na nota, o Fortaleza afirma que “não concorda com quaisquer atos de violência”, e que está estudando medidas que possam ser adotadas para evitar essa situação nos próximos jogos da equipe como mandante.

“O Fortaleza Esporte Clube tomou conhecimento dos fatos ocorridos entre torcedores e Polícia Militar no jogo contra o River Plate-ARG, na Arena Castelão, e está estudando as medidas que podem ser adotadas para evitar tais fatos, dentre as quais o envio das imagens internas para a apreciação do Ministério Público através do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), órgão competente para ouvir todas as partes, avaliar as imagens e também as tais condutas. E, a partir daí, dar início criminal e administrativamente.

O Fortaleza informa ainda que o Clube, por meio do seu Departamento Jurídico, está acompanhando todos os atos dessa apuração. Por fim, a instituição registra que não concorda com quaisquer atos de violência e que sempre busca trazer a melhor experiência ao torcedor e à torcedora”, diz o comunicado.

Entenda o caso:

Pessoas que estavam no local e foram ouvidas pelo Esportes O POVO relataram que tiros de borracha foram disparados aleatoriamente contra os torcedores e gás de pimenta foi utilizado em meia à crianças, idosos e até cadeiras. Além disso, os policiais teriam impedido os torcedores que queriam deixar o local de sair, por alguns momentos.

Não se soube precisar, no entanto, o que teria levado a essa ação da Polícia, mas os torcedores ouvidos pelo Esportes O POVO disseram ter entendido que o problema teria sido com algumas poucas pessoas específicas, mas a reação foi desproporcional, colocando em risco muita gente.