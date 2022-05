Fortaleza empata em 1 a 1 com o São Paulo e segue sem vencer na Série A

Luciano, aos 11 do segundo tempo, abriu o placar para o clube paulista, enquanto Yago Pikachu, aos 23, empatou o jogo para o Tricolor do Pici

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o São Paulo na noite deste domingo, 8, na Arena Castelão, pela quinta rodada da Série A. Com o resultado, o Tricolor do Pici segue sem vencer no Brasileirão, mas conquista o seu primeiro ponto no certame, pelo qual ocupa a lanterna na tabela de classificação - porém com um jogo a menos em relação aos demais clubes.



O Leão volta a campo pela elite nacional no próximo domingo, 15, às 18 horas, para encarar o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela sexta rodada. Antes, a equipe comandada pelo treinador Vojvoda enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.



O jogo



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro tempo entre Fortaleza e São Paulo foi de pouca emoção e muitos erros de passes, o que dificultou as construções ofensivas de ambas equipes. O Tricolor do Pici, atuando sob o apoio dos mais de 25 mil torcedores presentes na Arena Castelão, assumiu uma postura mais propositiva e foi quem teve o controle do jogo no panorama geral dos 45 minutos iniciais, mas não conseguiu transformar a superioridade em lances de perigo.



Nos momentos em que tinha a posse da bola, fundamento pelo qual o Leão levou vantagem em relação ao São Paulo (53% x 47%), o escrete vermelho-azul-e-branco conseguiu trabalhar as jogadas e se aproximar da área, mas as conclusões dos lances foram precipitadas. No total, o Tricolor finalizou seis vezes, mas somente uma foi na direção correta do gol defendido por Jandrei.



Ofensivamente, o clube cearense insistiu em bolas alçadas na área, totalizando 22 cruzamentos. Em um deles, aos nove minutos de jogo, Lucas Lima lançou na pequena área e três jogadores do Fortaleza se esticaram para tentar alcançar a bola, mas nenhum conseguiu empurrá-la para o fundo das redes.



O São Paulo, por outro lado, até construiu algumas jogadas interessantes protagonizadas por Calleri e Alisson, mas no geral os comandados de Rogério Ceni não conseguiram ser efetivos na estratégia traçada, de explorar eventuais espaços do sistema defensivo do Leão através de contra-ataques ou ligações diretas.



Após o intervalo, o Fortaleza retornou para partida com um ritmo mais intenso, postura que empurrou o São Paulo para o seu campo de defesa. A “blitz” montada pelo Tricolor do Pici durou cerca de 10 minutos e, neste recorte, Pikachu teve a melhor chance do jogo até então ao receber cruzamento na medida de Zé Welison. O ala-direito, livre de marcação na pequena área, tentou chutar de primeira, mas furou e desperdiçou a jogada.



Quando o momento era bem favorável ao Tricolor do Pici, a equipe paulista aproveitou uma desatenção defensiva do clube cearense e abriu o placar com Luciano, que havia entrado no lugar de André Anderson no regresso para o segundo tempo. No lance, Igor Gomes encontrou um espaço nas costas da zaga do Leão e deu linda assistência para o atacante, que chutou cruzado.



A vantagem do São Paulo no marcador, entretanto, não durou muito tempo. Aos 23 minutos, o Fortaleza empatou o jogo com um gol magistral de Yago Pikachu, artilheiro do clube na atual temporada, com 10 gols. Na jogada, Juninho Capixaba cruzou para o ala, que bateu de primeira, com a chapa do pé, no ângulo de Jandrei, colocando o Leão de volta na partida.



Vojvoda, então, realizou diversas modificações ao longo do segundo tempo com o intuito de revigorar fisicamente a equipe e torná-la ainda mais ofensiva. Hércules, Kayzer, Robson e Depietre foram os escolhidos pelo treinador, mas não conseguiram impactar o suficiente para mudar o panorama da partida, que permaneceu em 1 a 1.



Empate com gosto amargo para o clube cearense, que tem feito boas partidas nos últimos jogos, como diante do River Plate, pela Libertadores, e contra o Corinthians, pelo Brasileirão, mas sofrido pela falta de eficiência nas finalizações, ocasionando em um começo bem abaixo das expectativas no certame nacional.