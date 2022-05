Torcedores do Fortaleza relatam ação desproporcional da Polícia em jogo contra o River Plate

A situação ocorreu no setor inferior sul da arquibancada. Em vídeos, é possível ver policiais em confronto com torcedores e pessoas na arquibancada passando mal pelo efeito do gás de pimenta

Torcedores do Fortaleza que assistiram ao jogo contra o River Plate-ARG do setor inferior sul da arquibancada do Castelão reclamaram de ação truculenta por parte da Polícia Militar para com o público que estava no local.

Em vídeos que circularam em aplicativos de mensagens instantâneas, nesta sexta-feira, 6, é possível ver PMs em confronto com torcedores e pessoas na arquibancada com problemas de respiração por causa do uso de gás de pimenta.

Pessoas que estavam no local e foram ouvidas pelo Esportes O POVO relataram que tiros de borracha foram disparados aleatoriamente contra os torcedores e gás de pimenta foi utilizado em meia à crianças, idosos e até cadeiras. Além disso, os policiais teriam impedido os torcedores que queriam deixar o local de sair, por alguns momentos.

Não se soube precisar, no entanto, o que teria levado a essa ação da Polícia, mas os torcedores ouvidos pelo Esportes O POVO disseram ter entendido que o problema teria sido com algumas poucas pessoas específicas, mas a reação foi desproporcional, colocando em risco muita gente.

Em nota, a Polícia Militar informou que “atuou em uma ocorrência de vias de fato envolvendo torcedores e pessoas que trabalhavam num bar da Arena Castelão, durante o jogo [...] Foi necessário fazer uso controlado da força para conter os ânimos e agressões contra os militares que chegaram ao ponto onde se concentrava a desordem. Um torcedor acabou sendo conduzido preso pelo crime de dano e desacato. Na ação, um policial militar foi ferido e encaminhado ao hospital”.

No Twitter, torcedores cobraram explicações do Fortaleza, como organizador do evento, sobre a situação. O torcedor Levi Matheus disse ao Esportes O POVO que decidiu cancelar o sócio-torcedor devido ao acontecimento e não sabe quando voltará ao estádio.

O Esportes O POVO pediu um posicionamento ao Fortaleza sobre o assunto, mas até o momento não obteve retorno.

