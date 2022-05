Com ótimos números, Pikachu vai completar 75 jogos pelo Fortaleza contra o River Plate

O ala-direito é o artilheiro do Tricolor do Pici no ano, com nove gols marcados. Na Libertadores, todos os três gols marcados pela equipe cearense foram provenientes de assistências do camisa 22

Entre os principais destaques do Fortaleza desde a última temporada, Yago Pikachu completará 75 jogos com a camisa tricolor caso entre em campo nesta quinta-feira, 5, contra o River Plate, às 19 horas, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa Libertadores.

Anunciado no dia 12 de março de 2021, o ala-direito é um dos pilares do esquema tático do treinador Juan Pablo Vojvoda. Ao todo, são 21 gols, 15 assistências e três títulos conquistados: Campeonato Cearense (2x) e Copa do Nordeste. O atleta também teve atuações decisivas na histórica campanha na Série A, pelo qual o Leão finalizou na quarta colocação, e na Copa do Brasil, onde o clube cearense chegou à semifinal.

Na atual temporada, Pikachu balançou as redes nove vezes, sendo o artilheiro do escrete vermelho-azul-e-branco até o momento. Além dos tentos, o ala tem sido bastante participativo com assistências, totalizando sete. Dos três gols que o Fortaleza marcou na Copa Libertadores, diante do Colo-Colo (1x2) e Alianza Lima (2x1), todos foram provenientes de passes efetuados pelo camisa 22.



