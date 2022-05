Fortaleza é o time que precisa de mais finalizações para marcar gol na Série A

O Footstats divulgou, nessa terça-feira, 3, um balanço de quantas finalizações os clubes precisam para marcar e sofrer gols no Brasileirão 2022, e o Fortaleza aparece em último nas duas estatísticas. Os dados mostram como o clube tem se imposto nos jogos pelo certame nacional, mas peca na pontaria e tem sido vazado com certa facilidade.

De acordo com o site de estatísticas, o clube finalizou 44 vezes na competição para marcar apenas um gol. É o pior aproveitamento entre todos os 20 clubes do certame nacional, precisando chutar quase 10 vezes mais do que o Corinthians, que precisa só de 4,7 oportunidades para balançar as redes e tem a melhor média do campeonato.

Finalizações p/ fazer 1 gol no Brasileirão 2022:



4,7 | COR

7,0 | SÃO

7,0 | SAN

7,4 | RBB

7,8 | GOI

8,0 | CFC

8,8 | BOT

10,2 | PAL

10,3 | CAM

11,0 | AMG

11,5 | JUV

12,0 | AVA

12,0 | CEA

13,3 | ACG

13,3 | CUI

15,0 | FLA

17,3 | FLU

17,7 | INT

39,0 | CAP

44,0 | FOR Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine May 3, 2022

Mas se o ataque está deixando a desejar, defensivamente o Tricolor também aparece em último quando o assunto é gols sofridos por finalização. Também segundo o Footstats, o clube é vazado a cada 7,3 finalizações sofridas no Brasileirão. Quem lidera a estatística é o Cuiabá-MT, que recebe 31,5 remates para sofrer um tento.

Finalizações p/ sofrer 1 gol no Brasileirão 2022:



31,5 | CUI

25,3 | SAN

16,3 | RBB

15,0 | INT

14,5 | COR

13,0 | PAL

12,0 | FLA

10,6 | AVA

10,0 | AMG

9,8 | FLU

8,8 | SÃO

8,7 | ACG

8,5 | CAM

8,5 | CAP

8,0 | CEA

7,8 | CFC

7,8 | BOT

7,8 | GOI

7,5 | JUV

7,3 | FOR — Footstats I2A (@Footstats) May 3, 2022

O Fortaleza fez três jogos pelo Campeonato Brasileiro 2022 e ainda não pontuou, sofrendo derrotas para Cuiabá, Internacional e Corinthians. É o pior início do clube na Série A desde a implantação dos pontos corridos.

Sobre o assunto Fortaleza tem pior início na era de pontos corridos da Série A do Campeonato Brasileiro

Após três jogos, Fortaleza segue sendo o único time sem pontuar no Brasileirão

Análise: Vojvoda acerta na estratégia, mas Fortaleza peca nas oportunidades

O próximo compromisso do Leão é pela Copa Libertadores, onde enfrenta o River Plate, na próxima quinta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão. Pelo certame nacional, o clube joga no domingo, 8, contra o São Paulo, também no Gigante da Boa Vista.

Tags