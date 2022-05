Vojvoda busca primeira vitória contra o River Plate na carreira; veja retrospecto

O técnico Juan Pablo Vojvoda reencontrará um velho conhecido nesta quinta-feira, 5. O Fortaleza encara o River Plate, às 19 horas, na Arena Castelão, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Ainda em busca do primeiro triunfo, esta será a quinta vez que o argentino enfrentará os Milionários na carreira de treinador.

O último encontro foi sob o comando do Leão pela segunda rodada do torneio continental. O Tricolor do Pici perdeu por 2 a 0, no Estádio Monumental de Nuñez. Nos três duelos anteriores, o treinador estava à frente de clubes argentinos, tendo sido derrotado em todas as partidas.

Quando era o comandante do Defensa y Justicia, Vojvoda perdeu pelo placar de 3 a 1, em 2018. Já como treinador do Talleres, em 2019, foi superado por 2 a 0. O outro revés aconteceu quando treinava o Huracán, também em 2019, tendo sido goleado por 4 a 0. Todos os confrontos foram válidos pelo Campeonato Argentino. Os dados são do site de estatísticas SofaScore.

Vojvoda tem 15 partidas em competições internacionais na carreira de treinador. Ao todo, acumula quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas, entre Sul-Americana e Libertadores. No principal torneio continental, soma dois triunfos. O primeiro contra o São Paulo, em 2019, por 2 a 0, quando era técnico do Talleres, e o mais recente, já pelo Fortaleza, diante do Alianza Lima, pelo placar de 2 a 1.

O Tricolor do Pici ocupa a terceira colocação do Grupo F, com três pontos. O River Plate lidera a chave com nove pontos e 100% de aproveitamento. O jogo desta quinta é decisivo para o time cearense seguir vivo na busca pela classificação às oitavas de final do torneio.

Confira o retrospecto de Vojvoda contra o River Plate:



Defensa y Justicia 1 x 3 River Plate - 1º/04/2018 (Campeonato Argentino)

Talleres 0 x 2 River Plate - 30/03/2019 (Campeonato Argentino)

Huracán 0 x 4 River Plate - 14/09/2019 (Campeonato Argentino)

Fortaleza 0 x 2 River Plate - 13/04/2022 (Copa Libertadores da América)



