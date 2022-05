Técnico Juan Pablo Vojvoda completa um ano à frente do Fortaleza; veja números

No meio da tarde do dia 4 de abril de 2021, exatamente um ano atrás, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, por meio de live no Instagram do clube, anunciou o novo treinador do Tricolor. A diretoria havia optado por contratar o argentino Juan Pablo Vojvoda, praticamente desconhecido no Brasil. Por isso, logo após confirmá-lo, o dirigente tratou de justificar a escolha.

“É um cara moderno, que gosta da bola, do jogo construído desde os zagueiros, que agride o adversário. É estudioso e muito ligado em tecnologia e informação”, disse Paz, citando alguns trabalhos do treinador em outros clubes: “Tem histórico recente muito bom de equipes com perfil do Fortaleza, como o Talleres, de Córdoba, que levou ao sexto lugar na Argentina; como o Defensa y Justicia, que levou para a Copa Sul-Americana; e conseguiu inédito vice campeonato com o (Unión) La Calera, no Chile, com um dos menores orçamentos, e o time está jogando a Libertadores”, enumerou.

Um ano se passou e o trabalho desempenhado por Vojvoda no Tricolor mostrou que a análise da direção, que demorou alguns dias para fechar com o técnico argentino, havia sido correta. O Leão passou a ser um time intenso, com fome de gols e ousado. Fez grandes partidas e derrotou adversários tecnicamente superiores na casa deles. Com jogadores adaptados a funções diferentes das originais e um elenco que comprou a ideia do treinador, o argentino conseguiu fazer no Fortaleza algo semelhante aos exemplos citados pelo presidente do clube antes do início do trabalho.

Com Vojvoda, o Fortaleza fez sua melhor campanha na Série A de pontos corridos, terminou em um 4º lugar impensado antes do início da competição, com direito a estar entre os seis melhores de ponta a ponta e ficar no G-4 em 31 das 38 rodadas. Esse resultado deu ao clube uma vaga inédita na Copa Libertadores. Na Copa do Brasil, mais um recorde, com uma disputa inédita de semifinais. Fora isso, o argentino conseguiu conquistar três títulos (dois Campeonato Cearenses e uma Copa do Nordeste), todos de forma invicta.

Quando se enumeram os fatos, parece até que Vojvoda está há mais tempo no clube, mas isso foi feito apenas no primeiro ano de trabalho. E para quem gosta de contar do dia em que o treinador começou a dar expediente, ainda falta uma semana para completar o primeiro ciclo.

Desde que foi oficializado como técnico do Fortaleza, os números do Juan Pablo Vojvoda são os seguintes: 76 jogos, 39 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, o que dá um aproveitamento de 58,33%. Com o comando técnico dele, o Leão marcou 123 gols e sofreu 75, tendo um saldo positivo de 48 tentos até aqui.

Em 2021, o técnico venceu praticamente metade dos jogos que disputou (25 de 51) e teve desempenho superior a 50% nas três competições na qual comandou o Tricolor (no Estadual, sobrou, com mais de 86%).

Na atual temporada, o aproveitamento está em 64% (tendo chegado a 72,2% na Copa do Nordeste e 88,8% no Cearense), com o time tendo vencido 14 jogos de 25 disputados desde a estreia.

Se é verdade que Vojvoda completa um ano à frente do Tricolor em um momento de certa turbulência, já que o time perdeu as três primeiras partidas na Série A do Brasileiro e começou com duas derrotas na Libertadores, por outro, o treinador não sofreu tanto com o desgaste natural de uma permanência longa, o que mostra a solidez da campanha construída pelo argentino.



Números de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza

Em 2021:

51 jogos



25 vitórias



10 empates



16 derrotas



77 gols marcados



57 gols sofridos



20 gols de saldo



55,5% de aproveitamento

Campeonato Cearense

5 jogos



4 vitórias



1 empate



0 derrotas



20 gols marcados



1 gol sofrido



19 gols de saldo



86,6% de aproveitamento



Campeão invicto

Copa do Brasil

8 jogos



4 vitórias



2 empates



2 derrotas



13 gols marcados



11 gols sofridos



2 gols de saldo



58,33% de aproveitamento



Chegou às semifinais

Série A

38 jogos



17 vitórias



7 empates



14 derrotas



44 gols marcado



45 gols sofridos



saldo negativo de 1 gol



50,8% de aproveitamento



Inédito 4º lugar (melhor campanha da história do Fortaleza nos pontos corridos)



Conquista de vaga inédita para a libertadores



Em 2022:

25 jogos



14 vitórias



6 empates



5 derrotas



46 gols marcados



18 gols sofridos



28 gols de saldo



64% de aproveitamento

Copa do Nordeste

12 jogos



7 vitórias



5 empates

26 gols marcados



8 gols sofridos



18 gols de saldo



72,2% de aproveitamento



Campeão invicto

Cearense

6 jogos



5 vitórias



1 empate



13 gols marcados



1 gols sofrido



88,8% de aproveitamento



Campeão invicto

Copa do Brasil



1 jogo



1 vitória

3 gols marcados

100% de aproveitamento

Libertadores

3 jogos



1 vitória



2 derrotas



3 gols marcados



5 gols sofridos



Saldo negativo de 2 gols



33,3% de aproveitamento

Série A

3 jogos



3 derrotas



1 gol marcado



4 gols sofridos



Saldo negativo de 3 gols



0% de aproveitamento

Total:

76 jogos



133 pontos ganhos (de 228 disputados)



39 vitórias



16 empates



21 derrotas



123 gols marcados



75 gols sofridos



48 gols de saldo



58,33% de aproveitamento

