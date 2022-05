Fortaleza tem pior início na era de pontos corridos da Série A do Campeonato Brasileiro

Nas outras seis edições que o Tricolor do Pici disputou, entre 2003 e 2021, o Fortaleza nunca havia iniciado o campeonato nacional com três derrotas seguidas

O Fortaleza chegou a sua terceira derrota em três jogos disputados no Campeonato Brasileiro 2022. Na tarde deste domingo, 1º, o Corinthians superou a equipe tricolor pelo placar de 1 a 0, em partida disputada na Neo Química Arena, válida pela 4ª rodada da competição.

Na atual edição do Brasileirão, o Fortaleza já havia sido derrotado para o Cuiabá, pelo mesmo placar de 1 a 0, assim como perdeu para o Internacional pelo placar de 2 a 1. Com os resultados deste ano, o Leão amarga o seu pior início na era dos pontos corridos na Série A do Campeonato Brasileiro.

Até então, os anos de 2005 e 2020 registravam a menor quantidade de pontos conquistados pelo Fortaleza nos três primeiros jogos do campeonato. Em ambos os anos, o Leão somava apenas um ponto após três partidas disputadas, com duas derrotas e um empate.

Mesmo com os resultados iniciais desfavoráveis em 2005 e 2020, nas duas temporadas o Fortaleza se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro. Ao fim da competição, em 2005, o Leão ficou a um ponto do primeiro time dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, e se manteve a seis de distância do primeiro time rebaixado.

Já em 2020, o Fortaleza lutou até o fim do campeonato contra o rebaixamento. Ao final do Brasileirão, Fortaleza e Vasco terminaram a competição com a mesma quantidade de pontos, mas os cariocas acabaram rebaixados pelo saldo de gols.

Em 2022, o Fortaleza terá a chance de reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 8, quando recebe o São Paulo, na Arena Castelão, às 19h. Antes do embate entre tricolores, o Fortaleza volta as suas atenções para o River Plate, a partida será disputada na próxima quinta-feira, 5, pela Copa Libertadores, também na Arena Castelão, às 19h.

Resultados do Fortaleza nos primeiros três jogos na Série A durante a era dos pontos corridos:

2003: 3 empates

2005: 2 derrotas e 1 empate

2006: 2 vitórias e 1 derrota

2019: 2 derrotas e 1 vitória

2020: 2 derrotas e 1 empate

2021: 3 vitórias

2022: 3 derrotas

