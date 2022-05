Após três jogos, Fortaleza segue sendo o único time sem pontuar no Brasileirão

Leão segue sem vencer em três jogos disputados no Brasileirão e é a única equipe que ainda não somou pontos no campeonato

A derrota do Fortaleza para o Corinthians por 1 a 0 no último domingo, 1°, foi a terceira do Tricolor em três partidas no Brasileirão, resultando no pior início do clube na era dos pontos corridos e permanece sendo a única equipe que ainda não somou pontos no campeonato.

Na primeira rodada, o time de Juan Pablo Vojvoda perdeu em casa para o Cuiabá por 1 a 0, e na jornada seguinte foi derrotado de virada para o Internacional por 2 a 1, em jogo que o ala Yago Pikachu desperdiçou um pênalti enquanto o placar estava empatado.

Na última posição, o Fortaleza já vê os adversários criarem gradualmente uma margem de distância. Junto ao Leão do Pici, mais três clubes ainda não venceram no Brasileirão, mas ao contrário do clube cearense, todos eles já somaram dois ou mais pontos: Atlético-GO (3 pontos), Goiás (2 pontos) e Juventude (2 pontos).

Apesar de jogar contra o Corinthians fora de casa ser um tabu para o Fortaleza, a derrota foi lamentada pelo fato da equipe ter criado oportunidades de abrir o placar no primeiro tempo, passando a impressão de que o time poderia ter voltado ao Estado com um resultado melhor.

Buscando se recuperar no campeonato, o Tricolor terá mais dois jogos difíceis nas rodadas seguintes. O Leão recebe o São Paulo no próximo domingo, 8, às 19 horas, na Arena Castelão, e depois vai ao Rio de Janeiro encarar o Botafogo no Nilton Santos, no dia 15 de maio.

Vale lembrar que o Fortaleza tem um jogo a menos na competição, contra o rival Ceará, em duelo adiado da terceira rodada e que será disputado no dia 1° de junho.

