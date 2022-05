Série A: Fortaleza perde para o Corinthians em Itaquera e permanece na lanterna

O Fortaleza sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro 2022. O Tricolor do Pici foi derrotado pelo Corinthians pelo placar de 1 a 0, na Neo Química Arena, em partida válida pela 4ª rodada da competição. O gol do jogo foi marcado por Matheus Jussa, contra.

Com a derrota, o Fortaleza segue sem pontuar na tabela. O Leão é a única equipe do campeonato que ainda não pontuou e ocupa a lanterna do Brasileirão. Assim como o Ceará, o Fortaleza possui um jogo a menos na competição, já que o Clássico-Rei válido pela terceira rodada foi adiado para junho.

O Leão volta a campo na próxima quinta-feira, 5, às 19h, na Arena Castelão, quando enfrenta o River Plate, em partida válida pela Copa Libertadores. O próximo compromisso do Corinthians também será pela competição continental. O alvinegro paulista visita o Deportivo Cali, na Colômbia, às 21h, na quarta-feira, 4.

O jogo

Os dez primeiros minutos do primeiro tempo foram de amplo domínio de posse de bola corinthiana, entretanto, o controle inicial do jogo não se concretizou em oportunidades de gol. Aos sete minutos, Júnior Moraes até balançou as redes do Fortaleza, mas a jogada foi anulada, já que, antes da finalização, a bola tocou no braço do atacante alvinegro.

A partir dos 11 minutos de jogo, a etapa inicial foi completamente dominada pela equipe tricolor. Com passes envolventes e a constante pressão realizada durante a saída de bola dos paulistas, o Fortaleza deixou o campo no primeiro tempo com 12 finalizações, contra apenas uma do Corinthians.

Aos 12 minutos, Jussa criou a primeira grande oportunidade para o Fortaleza. O volante obrigou o goleiro Cássio a trabalhar, após acertar um chute forte de fora da área. Já aos 21 minutos, foi a vez do Tricolor do Pici ter um gol anulado. Moisés arriscou de fora da área e Romero balançou as redes no rebote, mas o atacante argentino estava em posição irregular.

Com intensidade e volume de jogo, o Fortaleza controlou o primeiro tempo sem sustos. Aos 25 minutos, mais uma vez de fora da área, Hércules arriscou e Cássio salvou os corinthianos mais uma vez.

Aos 35 minutos, o Leão teve uma de suas melhores chances para abrir o placar. Moisés recebeu com liberdade dentro da área e bateu colocado no ângulo esquerdo do goleiro Cássio, a bola tirou tinta da trave e se perdeu pela linha de fundo.

Apenas aos 44 minutos o Timão teve sua primeira chance. Em cobrança de falta, Roger Guedes bateu no canto do goleiro Max, que mergulhou para evitar o gol. Antes do intervalo, Moisés ainda teve mais uma boa oportunidade dentro da área, mas parou em Cássio, mais uma vez.

A segunda etapa começou com o mesmo cenário apresentado durante os 45 minutos iniciais. Logo aos três minutos, Pikachu recebeu de Romero e bateu cruzado, levando perigo à meta corinthiana.

Aos sete minutos, em um dos poucos ataques da equipe paulista, o Corinthians abriu o placar em um gol contra. Júnior Moraes recebeu passe de Róger Guedes, que cruzou, a bola bateu na cabeça de Matheus Jussa e foi morrer no fundo das redes do goleiro Max.

Com o gol, o Corinthians conseguiu equilibrar a partida. Sem encontrar o mesmo ímpeto do primeiro tempo, o Leão ainda criou uma boa chance com Hércules, que chutou de fora da área para a defesa de Cássio.

Durante a segunda etapa, Vojvoda fez mudanças na parte ofensiva da equipe. Lucas Lima, Romarinho, Robson, Matheus Vargas e Depietri entraram em campo, mas não mudaram o panorama da partida. Aos 21 minutos da segunda etapa, o Timão teve a melhor oportunidade do segundo tempo.

Após escanteio cobrado por Maycon, Gil cabeceou firme para uma grande defesa de Max. Depois da boa chance desperdiçada pela equipe paulista, o jogo seguiu sem grandes emoções. Ao final da partida, vitória do Corinthianspor 1 a 0.

