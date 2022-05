River mira classificação na Libertadores contra Fortaleza e deve ter força máxima

A situação para os argentinos no Grupo F é destaque em matéria do portal Olé, que indica a possibilidade de Marcelo Gallardo utilizar força máxima diante do Tricolor do Pici

O River Plate encara o Fortaleza nesta quinta-feira, 5, no Castelão, em busca da classificação antecipada na Libertadores. A situação para os argentinos no Grupo F é destaque em matéria do portal Olé, que indica a possibilidade de Marcelo Gallardo utilizar força máxima diante do Tricolor do Pici.

Caso os Milionários vençam os cearenses, a equipe de Buenos Aires garantiria a classificação antecipada com 12 pontos somados em quatro partidas. Se perder, o Leão, atualmente na terceira posição com três pontos, já não alcançaria os argentinos. Avançam para as oitavas de final apenas os dois mais bem posicionados do grupo.

O River vem de maratona de jogos no mês de abril. Foram nove partidas no intervalo de 30 dias. A equipe disputa atualmente a Libertadores e a Copa da Liga Argentina, esta que falta uma rodada para o fim da primeira fase. O time comandado por Marcelo Gallardo já está garantido na etapa de mata-mata do torneio local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme a publicação do Olé, o River pode entrar com força máxima para assegurar a classificação na Libertadores e se preparar com tranquilidade para o mata-mata da Copa da Liga Argentina.

Sobre o assunto Vojvoda cita que Fortaleza precisa "melhorar efetividade" para voltar a vencer no Brasileirão

River Plate goleia por 7 a 0 antes de encarar o Fortaleza na Libertadores

Fortaleza x River Plate: quase 43 mil torcedores estão garantidos no Castelão

"Pensando em focar totalmente nas quartas de final do torneio local, será muito importante para a equipe de Marcelo Gallardo já assegurar o avanço para a próxima fase (da Libertadores) o quanto antes. Por isso, e ciente da situação, o treinador poderia colocar seus 11 titulares contra o Fortaleza", projeta o Olé.

O portal argentino lembra ainda que o elenco terá quatro dias inteiros de descanso da última partida, no sábado, até o jogo contra o Tricolor. Além disso, depois do confronto no Castelão, o River - já classificado na Copa da Liga Argentina - enfrenta o Platense na última rodada da primeira fase, duelo este mais propício para poupar os atletas.

Tags