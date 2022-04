Torcida do Fortaleza prepara mosaico antirracista para jogo contra o River Plate

Para a partida diante do River Plate pela Copa Conmebol Libertadores, a torcida do Fortaleza vem preparando um mosaico antirracista, em protesto aos recorrentes casos de discriminação racial que têm acontecido nos estádios pela América do Sul nos últimos dias.

Um desses casos envolve a própria torcida Tricolor. No jogo contra o River Plate, em Buenos Aires, um torcedor argentino atirou bananas onde estavam localizados torcedores do Fortaleza. O caso ganhou repercussão internacional, mas discriminações como essa voltaram a acontecer nesta semana em outros jogos envolvendo equipes brasileiras.

Com isso, a torcida do Fortaleza, apoiada por adeptos de outras agremiações do Brasil e da América do Sul, resolveu levantar a bandeira contra os atos discriminatórios. O Esportes O POVO ouviu CJ Teixeira, um dos organizadores da Equipe Mosaico, que explicou um pouco do que vai ser o protesto, mas sem dar muitos detalhes para não tirar a surpresa.

"O que eu posso adiantar é que nós vamos inovar, não só por se tratar de um tema que a gente nunca abordou, mas que a gente vai inovar no quesito de execução também. Acredito que mais uma vez a gente vai conseguir passar uma boa mensagem para todo mundo por bastante tempo", explicou.

Fortaleza x River Plate acontece na próxima quinta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

