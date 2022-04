Torcedor do River que jogou banana na torcida do Fortaleza é banido por seis meses

Além de não poder frequentar jogos do clube no período, o homem também terá que realizar um curso de conscientização sobre as consequências da xenofobia

O torcedor do River Plate que jogou uma banana contra a torcida do Fortaleza, em partida realizada no dia 13 de abril, pela Copa Libertadores, no Estádio Monumental de Nuñez, foi identificado e punido pelo clube argentino. De acordo com o jornal Olé, da Argentina, o homem, que não teve o nome divulgado, foi suspenso por 180 dias da sua condição de sócio e não vai poder frequentar o estádio nesse período, e terá a obrigação de realizar um curso de conscientização sobre as consequências da xenofobia.

O vídeo do momento em que o homem atira a banana repercutiu nas redes sociais e gerou comunicados de repúdio de Fortaleza, River Plate e outros clubes. Com ajuda das imagens, o clube argentino identificou o torcedor e o convocou a prestar esclarecimentos, e, com isso, definiu a devida sanção.

As medidas tomadas não invalidam a multa que o River Plate deve receber por ferir o código 14 do Código Disciplinar da Conmebol, que diz que qualquer comportamento discriminatório de membros da torcida em relação a raça, gênero, orientação sexual, etnia, idioma, crença ou origem, equivale a uma multa de no mínimo 30 mil dólares para a instituição.

