River identifica torcedor que jogou banana em torcedores do Fortaleza na Libertadores

O reconhecimento do homem só foi possível por conta das imagens do ato que foram gravadas e viralizaram nas redes sociais

O torcedor do River Plate-ARG que jogou uma banana na direção da torcida do Fortaleza na quarta-feira, 13, no confronto entre os times válido pela Libertadores da América (terminado em 2 a 0 para os mandantes), foi identificado pela equipe argentina. Ele não teve sua identidade revelada à imprensa e será convocado para prestar esclarecimentos. A punição virá mediante a finalização da investigação.

O reconhecimento do homem só foi possível por conta das imagens do ato que foram gravadas e viralizaram nas redes sociais. Ainda que tenha identificado o agressor, a diretoria do River Plate teme que seja punida pela Confederação Sulamericana de Futebol (Conmebol), uma vez que há previsão de sanções severas aos clubes em casos desse tipo. As informações são do jornal Olé.

Sobre o assunto "Infelizmente a arbitragem prejudicou", diz Titi após 4ª derrota seguida do Fortaleza

Vojvoda lamenta ineficiência diante do Inter, mas reforça: "Eu confio nesse grupo"

Próximo adversário na Copa do Brasil, Fortaleza não perde para o Vitória há quatro jogos

Elenco do Fortaleza se reapresenta no Pici nesta terça-feira, 19, visando o Vitória

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"(...) agredir a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, por motivos de cor da pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem", informa o regulamento da Conmebol para todas os campeonatos que a entidade organiza.

Por sua vez, o Código Disciplinar da instituição máxima do futebol sulamericano prevê multa mínima no valor de US$ 30 mil (R$ 141 mil, na cotação atual). O valor, inclusive, já foi aplicado a outro time argentino, o Defensa Y Justicia, que enfrentou o Santos-SP em 2020. Na ocasição, apoiadores do Defe promoveram atos raciais contra os torcedores do Peixe.

Um babaca que está na torcida do River se prestou a esse papel de jogar banana pra torcida do Fortaleza no Monumental de Nuñez. Cena ridícula e totalmente desnecessária!



Vídeo feito por um amigo que está lá nas arquibancadas. pic.twitter.com/bMISRd8dRA — Lanio P. (@alaniotv) April 14, 2022

Tags