Saiba como Fortaleza tem encontrado jovens promissores como Hércules

Tricolor tem mantido time de aspirantes para testar peças captadas no mercado. Outros nomes também já integram o elenco principal do Leão

Revelação do time profissional do Fortaleza em 2022, o volante Hércules, que marcou o gol decisivo para a primeira vitória do Tricolor no torneio internacional, foi testado pelo clube no time de Aspirantes do ano passado. Dos 15 jogos do Leão no Campeonato Brasileiro da categoria, ele disputou 14, sendo titular na maioria, mostrando potencial.

Hércules foi comprado pelo Fortaleza após ser destaque no Brasileiro de Aspirantes



A ideia de formar uma equipe Sub-23 todos os anos, inclusive, tem exatamente esse intuito, de testar os jogadores que o clube capta no mercado e agregar os que se destacarem ao time profissional posteriormente, como explicou ao Esportes O POVO o presidente do Tricolor, Marcelo Paz.

“Todos os jogadores que a gente traz para o time de aspirantes, é com a perspectiva de que o atleta possa servir ao elenco profissional no ano posterior ou até mesmo dentro do próprio ano, de acordo com a necessidade. Assim estão o Victor Ricardo (lateral-direito), o Sammuel (meia) e o Habraão (zagueiro), por exemplo, integrados ao time profissional. O Coutinho (atacante) já cumpriu esse papel em outro momento”, disse o dirigente.

Para que haja um ponte entre o time Sub-23 e a equipe profissional, a diretoria do Fortaleza resolveu fazer do técnico do time de aspirantes um membro direto da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda.

“A gente faz um trabalho integrado. O treinador do Sub-23, Leo Porto, é auxiliar do profissional, então ele está sempre dando informações para o Vojvoda do que tem de atletas lá que podem servir ao elenco principal. Muitas vezes os jogadores do Sub-23 ou do Sub-20 completam os treinos do time principal, então o Vojvoda já vai observando nesses momentos e assim é feita a integração”, explicou Paz.

Para 2022, o elenco Sub-23 já está formado e treinando. O clube deve divulgar o elenco completo do time de aspirantes próximo do início do campeonato nacional voltado para a categoria.



