Decisivo contra o Alianza, Hércules atuou por 72 minutos na Libertadores até marcar gol

Jogador atuou durante 45 minutos diante do Colo-Colo, 12 minutos contra o River Plate e 15 minutos do tempo regulamentar versus o Alianza Lima

O jogo do Fortaleza diante do Alianza Lima ficará marcado na história do Tricolor do Pici como a primeira vitória da equipe na Copa Libertadores. Hércules, como autor de um dos gols da vitória por 2 a 1, consequentemente também terá seu destaque.

O camisa 35 participou de três jogos do Leão no certame continental até aqui e, até o momento, precisou de 72 minutos do tempo regulamentar em campo para balançar as redes e dar três pontos para o Tricolor do Pici. Em sua primeira partida na 'Liberta', ele jogou 45 minutos diante do Colo-Colo. Já contra o River Plate, na Argentina, o atleta ficou em campo por 15 minutos.

No jogo desta quarta-feira, 27, Hércules precisou atuou por 12 minutos do tempo regulamentar, de modo que, ao todo, ele atuou por 72 minutos para marcar o gol que decidiu a vitória do Fortaleza diante do Alianza Lima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador chegou no Fortaleza em 2021, quando atuou pela equipe Sub-23. Na equipe profissional na atual temporada, ele já participou de 14 jogos e marcou três gols. Além de balançar as redes desta quarta-feira, ele também marcou contra o Atlético-BA pela Copa do Nordeste e contra o Pacajus no Estadual.

Tags