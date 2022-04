Eleito o melhor do jogo, Hércules vibra com atuação pelo Fortaleza na Libertadores

O volante Hércules entrou no segundo tempo e garantiu a vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o Alianza Lima, nesta quarta-feira, 27, no Castelão, pela terceira rodada da Libertadores. O jogador de 21 anos foi eleito pela Conmebol o melhor do jogo.

"Estou muito feliz. Saímos com a vitória, que é o mais importante. Agora é dar continuidade ao trabalho para pontuar no próximo jogo", disse o volante em entrevista para as redes sociais do clube.

Hércules substituiu Matheus Jussa na segunda etapa, quando a partida estava empatada em 1 a 1. Dois minutos depois de entrar em campo, o atleta finalizou próximo da área e viu a bola ainda bater na trave antes de estufar as redes.

Com a vitória, o Fortaleza chegou a três pontos e se aproximou do segundo colocado, o Colo-Colo, que tem seis. O River Plate é o líder com nove.

O jogador chegou no Fortaleza em 2021, quando atuou pela equipe Sub-23. Na equipe profissional na atual temporada, ele já participou de 14 jogos e marcou três gols. Além de balançar as redes desta quarta-feira, ele também marcou contra o Atlético-BA pela Copa do Nordeste e contra o Pacajus no Estadual.

