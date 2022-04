Vojvoda revela o que pediu ao time do Fortaleza no intervalo do jogo contra o Alianza Lima

Em entrevista coletiva após o triunfo do Tricolor do Pici sobre o clube peruano, pela Copa Libertadores, o treinador argentino comentou sobre as mudanças que fez na partida e também da conversa que teve com a equipe antes do segundo tempo

Após a vitória por 2 a 1 do Fortaleza sobre o Alianza Lima na noite desta quarta-feira, 27, pela terceira rodada da Copa Libertadores, o treinador Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva para falar sobre o importante triunfo da equipe.

Na sala de imprensa da Arena Castelão, o comandante argentino foi questionado sobre os seus méritos nas modificações da equipe na segunda etapa, principalmente pela entrada do volante Hércules, autor do gol que garantiu os três pontos para o Tricolor do Pici. Vojvoda, no entanto, creditou o sucesso das mudanças aos jogadores e não a suas escolhas em específico.

“Eu acredito que o treinador não ganha jogo sem os jogadores. O primeiro tempo foi muito bom, merecíamos fazer um ou dois gols. No segundo, conseguimos um gol, com boa jogada e definição do Silvio. No momento do empate o fator psicológico foi importante. O Fortaleza teve o mental, e Hércules e todos os outros que trocamos entraram bem. Sobre o Hércules, eu acredito que é mais uma virtude do jogador do que a decisão do treinador”, explicou.

Superior ao longo do primeiro tempo, o Fortaleza foi para os vestiários com 12 finalizações contra somente uma do Alianza Lima, desempenho que poderia ter resultado em um placar favorável se não fosse a falta de capricho nas conclusões dos lances. No intervalo, o treinador revelou que não pediu paciência para a equipe, mas sim que sustentassem o que haviam apresentado nos 45 minutos iniciais.

“Eu não pedi paciência, pedi que o time sustentasse (o desempenho do primeiro tempo), e naquele momento era um desafio sustentar o que apresentamos no primeiro tempo. Porque se eles fizessem um segundo tempo similar ou elevassem o nível do primeiro tempo, eu acreditava que o jogo ficaria para o Fortaleza”, revelou.



