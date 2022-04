Silvio Romero chega a oito gols pelo Fortaleza, todos eles na Arena Castelão

O argentino marcou quatro vezes nessa sequência de jogos do Tricolor no Gigante da Boa Vista e se isolou na vice-artilharia do clube na temporada

Com o gol que abriu o placar para o Fortaleza na vitória por 2 a 1 diante do Alianza Lima, o atacante Silvio Romero chegou ao seu oitavo gol com a camisa do Tricolor. O mais curioso é que todos os tentos foram marcados na Arena Castelão.

O argentino balançou as redes quatro vezes nessa sequência de jogos do Tricolor do Pici no Gigante da Boa Vista. Foram dois gols contra o Vitória, um no jogo de volta contra o Caucaia, e um diante do Alianza Lima. Com os tentos marcados, o atacante se isolou como vice artilheiro do clube na temporada, atrás somente de Yago Pikachu, com nove.

Romero já havia marcado outros quatro gols pelo Fortaleza. O primeiro foi na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pela Copa do Nordeste, depois na goleada por 5 a 0 contra o Pacajus, nas quartas do Cearense, e nas vitórias sobre Atlético-BA e Náutico-PE, no mata-mata do Nordestão, marcando um gol em cada jogo.

Agora o Fortaleza terá um duelo fora de casa no próximo domingo, 1º, contra o Corinthians, pelo Brasileirão, e depois retorna para jogar novamente em casa, diante do River Plate, pela quarta rodada da Copa Libertadores.

