Superávit do Fortaleza em 2021 é de mais de R$ 15 milhões, o maior da história do clube

O Fortaleza aprovou na noite da última terça-feira, 27, o balanço anual da temporada 2021 e obteve superávit de R$ 15.300.604,64 milhões, o maior da história do clube. O Tricolor teve receita líquida recorde no valor de R$ 156.648.182,65 milhões e custos e despesas no valor de R$ 139.997.355,03 milhões, que subtraídos ao resultado financeiro líquido fecha a cifra em R$ 15,3 milhões.

Entre os principais fatores que contribuíram pelo saldo financeiro positivo do Tricolor no último ano estão as premiações recebidas pelas campanhas do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, onde figurou entre os quatro melhores, e também pela retomada da venda de ingressos após a restrição de público nos estádios, além do Programa Sócio Torcedor.

Em receita bruta, o clube obteve R$ 148.446.735,64 milhões só no futebol e R$ 175.053.214,48 no total, e foi R$ 88.983.274,06 milhões acima do que no ano de 2020, sendo os principais acréscimos em bilheteria, transmissões de jogos, performance do time, participações em competições e vendas de atletas.

Já em despesas de salários, encargos e benefícios a funcionários, o clube quase dobrou o valor em relação a 2020, com gasto de R$ 62.087.633,28 milhões.

Vale lembrar que em 2020 o Fortaleza teve déficit de R$ 9.787.635,30 milhões devido as dificuldades financeiras proporcionadas pela pandemia, que impossibilitou o clube vender ingressos, além da menor quantidade de partidas realizadas no ano.

