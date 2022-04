Presidente do Fortaleza pede que chefes liberem torcedores mais cedo nesta quarta

O duelo contra o Alianza Lima-PER está marcado para as 19h desta quarta-feira, 27, pela Libertadores

O duelo entre Fortaleza x Alianza Lima-PER marcado para esta quarta-feira, 27, às 19h, tem expectativa de bom público na Arena Castelão. E para que o Gigante da Boa Vista fique ainda mais cheio, o presidente do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, pediu para que os chefes liberassem mais cedo os torcedores que pretendem ir ao estádio.

Segundo o dirigente, a atidude de flexibilizar o horário de trabalho nesta quarta traria benefícios aos trabalhadores que, mais felizes por terem ido ver o time jogar, ficariam "mais produtivos".

"Eles podem ter um período de almoço mais curto, compensar depois, mas garanto que vale a pena ter um time satisfeito porque um time feliz é sinônimo de time campeão", ressaltou Paz em vídeo publicado nas redes sociais.

A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América, competição na qual o Fortaleza ainda não venceu, estando na última colocação do grupo F com 0 pontos. Em caso de vitória, o Tricolor se mantém vivo no torneio.

Em balanço divulgado pelo time nesta terça-feira, 26, mais de 32 mil torcedores garantido lugar na Arena Castelão para o confronto diante dos peruanos. Deste número, 28.855 sócios torcedores fizeram check-in e 3.280 tricolores adquiriram ingresso.

