Fortaleza x Alianza Lima ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Fortaleza e Alianza Lima se enfrentam hoje, quarta, 27 de abril (27/04), pelo jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Se vencer a primeira partida na competição, o Tricolor assume a terceira colocação do Grupo F, abre vantagem sobre a própria equipe peruana e, além de manter chances reais de brigar por vaga no G-2 da chave, que leva às oitavas de final da Libertadores, cria também, na pior das hipóteses, a situação de depender apenas de si para assegurar o terceiro lugar e cair nas oitavas da Copa Sul-Americana.

Uma nova derrota do Leão ou até mesmo o empate, porém, diminuirá drasticamente as possibilidades de avançar dentro do próprio torneio e aí o foco será mesmo o terceiro do grupo para se manter em um torneio internacional. As duas possibilidades (oitavas da Libertadores ou Sul-Americana) estão dentro do planejamento traçado pela diretoria tricolor, mas internamente, o objetivo do grupo é bem claro: “A gente não tem que pensar em outro resultado a não ser a vitória (contra o Alianza Lima). Nós pensamos em classificar, sim, para a segunda fase (oitavas de final da Libertadores), é um objetivo nosso”, disse o goleiro Max Walef, na coletiva pré-jogo, concedida ontem.

Fortaleza x Alianza Lima ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Libertadores 2022 - Fortaleza x Alianza Lima

Escalação provável

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi (Ceballos); Pikachu, Felipe (Jussa), Zé Welison, Lucas Lima e Crispim; Moisés e Romero. Téc: Vojvoda.

Alianza Lima

4-2-3-1: Campos; Vílchez, Ramos, Míguez e Rojas; Ballón e Concha; Benavente, Lavandeira e Benítez; Barcos. Téc: Carlos Bustos.

Quando será Fortaleza x Alianza Lima

Hoje, quarta-feira, 27 de abril (27/04), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Alianza Lima

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará



