Veja quais atletas estiveram nos quatro títulos do tetra estadual do Fortaleza

Marcelo Boeck, Max Walef, Tinga, Felipe e Romarinho compuseram o elenco Tricolor nas conquistas do Campeonato Cearense entre 2019 e 2022

O Fortaleza venceu o Caucaia neste domingo, 24, por 4 a 0 e se sagrou tetracampeão cearense pela segunda vez. Cinco jogadores do elenco Tricolor estiveram presentes nessas últimas quatro conquistas consecutivas, são eles: Marcelo Boeck, Max Walef, Tinga, Felipe e Romarinho.

Alguns tiveram uma participação bem mais decisiva que outros. Tinga foi titular em todas as conquistas, Felipe e Romarinho foram utilizados com bastante frequência, Max Walef ganhou a titularidade nesse ano e Marcelo Boeck fez apenas dois jogos nessas quatro campanhas.

Sobre o assunto Vojvoda conquista seu terceiro título no comando do Fortaleza, todos de forma invicta

"Agora é pensar no pentacampeonato", diz Paz após Fortaleza conquistar o tetra no Cearense

Fortaleza chega ao 45º título estadual e iguala número de conquistas do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas independente da minutagem, esses cinco puderam comemorar o título de campeão cearense por quatro anos consecutivos e colocam seu nome na história do Fortaleza, que igualou o número de conquistas estaduais do maior rival, Ceará, com 45 títulos.

Veja o número de jogos que cada atleta fez pelo Campeonato Cearense nas últimas quatro temporadas:

Marcelo Boeck: 2

Max Walef: 9

Tinga: 23

Felipe: 20

Romarinho: 23

Tags