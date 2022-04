Vojvoda admite trocar "quase todo o time" do Fortaleza para final do Cearense

Menos de um mês após conquistar o bi da Copa do Nordeste, o Fortaleza tem a chance de levantar mais uma taça e alcançar o tetra no Campeonato Cearense

O técnico Juan Pablo Vojvoda foi direto ao falar sobre a possibilidade de mudanças na equipe para o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, nesta sexta-feira, 22, contra o Caucaia. Em meio à maratona de partidas, o Fortaleza entrará em campo para a decisão com intervalo de pouco mais de 48 horas do último confronto diante do Vitória pela Copa do Brasil.

"Vamos ter que trocar muitos ou quase todo o time. Jogar com 48 horas (de intervalo) é muito arriscado. Estamos felizes de jogar a final do Campeonato Cearense, é um campeonato importante. Confio que trabalhei desde o primeiro momento para quando trocar jogadores não seja afetado muito o funcionamento do time. Esse é meu desafio. Cada jogador que entre tem que sustentar o funcionamento do time", disse o argentino.

Menos de um mês após conquistar o bi da Copa do Nordeste, o Fortaleza tem a chance de levantar mais uma taça e alcançar o tetra no Campeonato Cearense. O treinador fez questão de ressaltar a importância do título estadual para o clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É um objetivo importante para cada um de nós. Tenho muito respeito e muita responsabilidade", comentou Vojvoda.

Sobre o assunto Eficiente, Silvio Romero lidera em média de gols por minutos em campo no Fortaleza; veja números

Vojvoda reconhece condições ruins do gramado do Castelão, mas não demonstra entusiasmo com o PV

Fortaleza se reapresenta nesta quinta e mira tetra no Cearense

Depois do encontro na sexta-feira, Fortaleza e Caucaia voltam a se enfrentar no domingo, 24. Os dois confrontos da final serão disputados no Castelão.

“Eu gosto de estar lutando e brigando em todas as competições. Eu prefiro jogar muito, jogar por coisas importantes. E a mentalidade do jogador do Fortaleza tem que estar cada vez com mais ambição, o torcedor vai exigir isso, porque temos demonstrado que estamos preparados para brigar por cada campeonato que a gente joga. Vamos trabalhar agora para a final do Campeonato Cearense, jogo a jogo, essa tem que ser nossa mentalidade", afirmou o treinador.

Para o primeiro jogo da final, o técnico argentino não poderá com o volante Zé Welison. O jogador não está inscrito no Campeonato Cearense. Já o lateral-direito e zagueiro Tinga se recupera de lesão na panturrilha direita e deve permanecer de fora da equipe.

Provável escalação: Marcelo Boeck; Landázuri, Ceballos e Habraão; Vitor Ricardo, Hércules, Ronald, Juninho Capixaba e Matheus Vargas; Robson (Romarinho/Depietri) e Renato Kayzer.

Tags