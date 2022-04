Vojvoda reconhece condições ruins do gramado do Castelão, mas não demonstra entusiasmo com o PV

A qualidade do gramado da Arena Castelão tem sido um dos principais assuntos recentes do futebol cearense. Com uma quantidade grande de jogos em sequência desde a temporada de 2021, a situação do campo piorou neste ano e o treinador Vojvoda, após o triunfo do Fortaleza por 3 a 0 sobre o Vitória, pela Copa do Brasil, reconheceu que as condições não estão boas.

“Eu tenho que ser sincero, o gramado não está bom. O Castelão é um estádio muito bonito, nós nos sentimos cômodos jogando aqui, é a nossa casa. É um estádio que comporta 60, 65 mil pessoas, e para nós isso é importante. É uma responsabilidade de todos o cuidado do gramado. A diretoria está trabalhando junto ao governo, e sou consciente de que o gramado não está em boas condições”, disse.

Sobre o assunto Com triunfo sobre o Vitória, Fortaleza quebra sequência de quatro derrotas

Eficiente, Silvio Romero lidera em média de gols por minutos em campo no Fortaleza; veja números

"Estamos preparados para brigar por cada campeonato", diz Vojvoda após triunfo sobre o Vitória

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado sobre a possibilidade da equipe atuar no Presidente Vargas, que passou por uma reforma e deve ser liberada para receber jogos entre o mês de abril e maio, Vojvoda não demonstrou entusiasmo para a ideia, principalmente pelo fato do estádio comportar somente 20 mil pessoas — menos da metade da quantidade de sócios que o clube possui atualmente.

“Eu não conheço ainda, mas é uma decisão acima de nós. O torcedor do Fortaleza, todos os sócios têm o direito de ver o nosso time. Acho que quando diminuir a quantidade de partidas, o gramado (da Arena Castelão) vai melhorar, e também com o esforço de cada uma das partes, o governo, a diretoria, as pessoas que trabalham no dia a dia, e nós”, explicou.