Com triunfo sobre o Vitória, Fortaleza quebra sequência de quatro derrotas

Tricolor também voltou a não sofrer gols, e encerrou a pior sequência de derrotas desde a chegada de Vojvoda ao comando do clube

Com o triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas. De quebra, o Tricolor voltou também a não sofrer gols, ocasião que não acontecia desde a final da Copa do Nordeste.

O Leão vivia sua pior sequência de derrotas desde a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda. Depois de conquistar o título do Nordestão, o Fortaleza foi derrotado quatro vezes seguidas por duas competições diferentes.

Pela Libertadores, o Tricolor do Pici perdeu para o Colo Colo, por 2 a 1, e para o River Plate, por 2 a 0, e no Brasileirão, havia sido derrotado por 1 a 0 para o Cuiabá, e por 2 a 1 para o Internacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza domina, bate Vitória por 3 a 0 e abre vantagem na Copa do Brasil

Moisés celebra fim da sequência de derrotas do Fortaleza na temporada

Após a partida contra o Vitória, Lucas Crispim falou, em vídeo divulgado no Twitter do clube, sobre essa sequência negativa e a importância desse resultado.

"É importante voltar a vencer, temos devido, eram quatro derrotas consecutivas, coisa que não tinha acontecido ainda, mas a nossa equipe ficou com a cabeça no lugar, focado, concentrado, fizemos um bom resultado, mas ainda não tem nada definido. O jogo está aberto, na verdade, e a gente tem que ir lá e ganhar esse jogo para conquistar essa classificação", disse.

O Fortaleza vai ter uma maratona de jogos nos próximos dias. A equipe enfrenta o Caucaia nessa sexta-feira, 22, e domingo, 24, pelos jogos da final do Campeonato Cearense, e na quarta-feira, 27, terá pela frente o Alianza Lima-PER, pela Copa Libertadores. Todos os jogos serão na Arena Castelão.

Tags