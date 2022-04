Próximo adversário na Copa do Brasil, Fortaleza não perde para o Vitória há quatro jogos

O Tricolor do Pici busca manter a invencibilidade de quatro partidas contra o Rubro-Negro e afastar a sequência de derrotas após a final da Copa do Nordeste

O Fortaleza estreia na Copa do Brasil 2022 nesta quarta-feira, 20, contra o Vitória-BA, em duelo válido pelo jogo de ida da terceira fase do torneio. O Tricolor do Pici busca manter a invencibilidade de quatro partidas contra o Rubro-Negro e afastar a sequência de derrotas após a final da Copa do Nordeste. A bola vai rolar às 19 horas, na Arena Castelão.

A última vez em que as equipes se enfrentaram foi pela fase de grupos da Copa do Nordeste 2020. Na ocasião, o jogo foi disputado no Barradão e terminou empatado sem gols, marcando o fim da sequência de vitórias do Leão do Pici sobre o Leão da Barra, que já durava três partidas.

A última derrota do Fortaleza contra o Vitória foi há 14 anos, pela Série B do Brasileirão 2007. No duelo válido pela 12° rodada, o Tricolor viu o adversário aplicar uma goleada por 6 a 0 – a maior vitória do confronto – em pleno Barradão.

Jogando como mandante, o Fortaleza tem cinco vitórias e três derrotas em dez partidas disputadas. A última derrota do Tricolor como mandante foi há 20 anos, quando perdeu para o Rubro-Negro por 2 a 0, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Nordeste.

Já no retrospecto geral, o Leão do Pici está em desvantagem. São 21 jogos entre Fortaleza e Vitória, com seis triunfos para o Tricolor e nove reveses. O duelo marca a primeira vez em que as equipes se enfrentam pela Copa do Brasil.

